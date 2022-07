Tourismus : Analyse: Reiselust weiter groß - Vor-Corona-Niveau in Sicht

Analyse: Reiselust weiter groß - Vor-Corona-Niveau in Sicht

Urlauber und Tagestouristen genießen das Sommerwetter am Ostseestrand in Travemünde. Foto: Marcus Brandt/dpa

Frankfurt/Main Nach der Coronakrise reisen die Deutschen wieder gern. Das gilt für den Sommer. Doch auch im Herbst wollen viele Menschen wieder ihre Sachen packen.

Die hohe Inflation hat die Reiselust der Menschen in Deutschland einer Analyse zufolge bislang nicht gebremst. Die in Reisebüros und auf Online-Reiseportalen erzielten Buchungsumsätze übertrafen im Juni den ebenfalls starken Vorjahresmonat um 14 Prozent, wie das Analysehaus TDA am Freitag mitteilte.