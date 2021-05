Inernationaler Arbeitsmarkt : Amazon will in Großbritannien 10.000 neue Jobs schaffen

Amazon will in Großbritannien 10.000 neue Jobs schaffen

London Der Onlineversandhändler geht bei der Beschaffung von Arbeitsplätzen weiter in die Offensive. Nach den USA und Kanada hat Amazon nun Großbritannien im Visier.

Der Internetriese Amazon will in Großbritannien noch in diesem Jahr 10.000 neue Jobs schaffen. Das kündigte der Konzern an, nachdem zuvor bereits eine Großoffensive in den USA und Kanada mit angepeilten 75.000 neuen Mitarbeitern bekannt geworden war.