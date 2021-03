Steuern : Amazon und Co sollen zahlen: Scholz erwartet baldige Lösung

Amazon und Co sollen zahlen: Scholz erwartet baldige Lösung

Brüssel In der Krise waren große Digitalkonzerne die Gewinner - nun wollen viele Staaten sie auch an den Krisenkosten beteiligen. Die EU sieht Chancen für eine globale Einigung bis Mitte des Jahres.

Es bestehe Einigkeit, die „Jahrhundertreform“ des internationalen Unternehmenssteuerrechts bis zum Sommer festzuzurren, sagte der SPD-Politiker am Dienstag nach Gesprächen mit seinen EU-Kollegen. Die Chancen seien „sehr, sehr groß, dass wir Bewegung in die Sache bekommen“. Parallel arbeitet die EU-Kommission bereits an einer eigenen europäische Lösung.