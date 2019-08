Einkaufen per Knopfdruck : Amazon klemmt „Dash“-Bestellknöpfe ab

Einkaufen per Knopfdruck

Ein Amazon Dash Button für die Marke Ariel klebt an einer Waschmaschine. Foto: Amazon.

Seattle/München Amazons „Dash“-Bestellknöpfe zum schnellen Nachordern von Alltagsartikeln werden in wenigen Wochen zu einem wertlosen Stück Plastik. Der Online-Händler klemmt sie zum 31. August weltweit ab.

Dagegen bleiben die virtuellen „Dash“-Buttons, die man sich auf der Amazon-Website oder in der App einrichten kann, oder der automatische „Dash“-Nachbestelldienst in Geräten weiterhin aktiv, betonte der Konzern am Donnerstag.