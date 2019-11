Wegen Markenrechtsverletzungen : Amazon droht unangenehmes EuGH-Urteil

Amazon-Logistikzentrum in Pforzheim. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa.

Luxemburg Amazon könnte künftig verstärkt für Markenrechtsverletzungen von Partnern zur Verantwortung gezogen werden.

Ein Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vertrat am Donnerstag in einem Gutachten die Auffassung, dass ein Unternehmen nach EU-Recht nicht von der Haftung befreit ist, wenn es aktiv am Vertrieb von Waren beteiligt ist. Dies sei zum Beispiel bei Waren der Fall, die von Amazon im Rahmen des Programmes „Versand durch Amazon“ ausgeliefert werden.