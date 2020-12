Mehrere Standorte betroffen : Amazon-Beschäftigte legen teilweise Arbeit nieder

Rheinberg/Werne Die Gewerkschaft Verdi hat Amazon-Mitarbeiter an verschiedenen Standorten zu Streiks aufgerufen. Der Ausstand solle bis einschließlich Heiligabend andauern.

Eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi rechnete mit etwa 500 Beteiligten. In Rheinberg und Werne in Nordrhein-Westfalen habe der Streik am Sonntagabend kurz vor Mitternacht begonnen, sagte ein Verdi-Sprecher. Er rechne mit etwa 500 Beteiligten in Rheinberg und 300 Teilnehmenden in Werne.