Meldepflicht in Bereichen wie Künstliche Intelligenz und Robotik : Altmaier will Übernahmen deutscher Firmen erschweren

Altmaier will Übernahmen deutscher Firmen erschweren

Meldepflicht in Bereichen wie Künstliche Intelligenz und Robotik

Berlin Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will bei Übernahmen deutscher Hightech-Firmen etwa durch chinesische Konzerne künftig genauer hinschauen und Verkäufe leichter verhindern können.

Will ein ausländischer Investor aus einem Nicht-EU-Land künftig einen Anteil von mindestens zehn Prozent an einer deutschen Firma erwerben, die in diesen Bereichen tätig ist, besteht eine Meldepflicht – und das Ministerium kann die Übernahme prüfen. Bisher gilt dies für kritische Infrastrukturen wie Stromnetze.