Peter Altmaier im SZ-Interview : „Der Plan ist nicht schwer zu verstehen“

Berlin Für den Wirtschaftsminister bilden die neuen Corona-Maßnahmen eine solide Basis im Kampf gegen das Virus.

Die Corona-Beschlüsse sind nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eine schrittweise Rückkehr in die Normalität. Sollten Unternehmen weitere Hilfen benötigten, werde man sie leisten, so der Minister im Gespräch mit unserer Redaktion.

ALTMAIER Im Grunde ist der Plan nicht schwer zu verstehen: Wir kehren in vielen Bereichen schrittweise wieder zur Normalität zurück. Friseure und Baumärkte haben bereits wieder geöffnet. Ab nächster Woche können auch Einzelhandelsgeschäfte in bestimmtem Umfang öffnen, sofern die Zahl der Neuinfektionen im Bundesland oder im Landkreis stabil ist und die festgelegten Grenzen nicht übersteigt. Ab dem 22. März wird dann vielerorts auch wieder der Besuch von Restaurants mit Tischen und Stühlen im Freien möglich sein, rechtzeitig zum Beginn des Frühlings. Wenn wir vorsichtig sind, können wir Rückschläge vermeiden.

ALTMAIER Das sehe ich völlig anders. Wir haben einen Öffnungsplan beschlossen mit vielen stufenweisen Lockerungen, die angemessen und am Gesundheitsschutz orientiert sind. Wir nehmen verstärkt andere wichtige Kriterien in den Blick, wie die Impfquote und Testkonzepte und kommen weg von einer Orientierung an der ungeeigneten 35-er Inzidenz. Wir werden aber weiter ein Auge auf das Virus und seine Mutationen haben: Gerade weil es länger dauern kann, bis die Gefahr komplett verschwunden ist, müssen wir lernen, mit dem Virus so zu leben, dass wirtschaftliche Normalisierung und Gesundheitsschutz kein Gegensatz sind.