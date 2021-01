Minister in Sorge : Altmaier: Chipmangel bedroht Autobranche

Berlin Die fehlenden Halbleiter bereiteten der Industrie große Probleme, sagt der Wirtschaftsminister – und erhöht den Druck auf asiatische Chiphersteller.

Auch bei TSMC gab es coronabedingte Ausfälle, dann zog das Autogeschäft früher wieder an als erwartet. Vor allem aber wurde die Halbleiterproduktion umgestellt auf Unterhaltungselektronik wie Spielekonsolen und Smartphones. Bereiche, die in der Corona-Krise boomen. Ebenso auf Medizintechnik. Überdies, so der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer, sei die Knappheit an Chips durch den Wirtschaftskrieg zwischen den USA und China befördert worden. Die zuletzt von Amerika verfolgte Anti-China-Politik sei für Deutschland nicht folgenlos geblieben, sagte Dudenhöffer.

Aus dem Bundeswirtschaftsministerium verlautete, man beobachte die Lage sehr genau. Ressortchef Peter Altmaier hat sich deshalb nun in einem Schreiben an die taiwanesische Wirtschaftsministerin Wang Mei-Hua sowie Vize-Premier Shen Jong-Chin gewandt. Er macht Druck. Der Minister, so heißt es, wolle damit die Bemühungen der deutschen Automobilindustrie flankieren, die ihrerseits bereits in Gespräche mit dem taiwanesischen Hersteller TSMC eingetreten ist. In dem Schreiben erinnert Altmaier an die hohe Bedeutung zusätzlicher Kapazitäten an Halbleitern für die hiesige Fahrzeugindustrie. Die Lösung der aktuellen Versorgungsprobleme sei für ihn „von herausragender industriepolitischer Bedeutung“, da ansonsten die wirtschaftliche Erholung der Branche gefährdet werde. Außerdem betont Altmaier, dass der deutsche Automobilsektor und die mit ihm verbundenen Industriezweige „für die Revitalisierung der Weltwirtschaft sehr wichtig“ seien. Eine Antwort auf das Schreiben an die taiwanesischen Regierungsmitglieder steht noch aus.