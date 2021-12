Scheidender Minister : Altmaier: Hätten beim Klimaschutz mutiger sein sollen

Berlin Peter Altmaier zieht sich mit seinem Aus als Wirtschaftsminister ganz aus der Politik zurück. Im Rückblick findet er: Beim Thema Klima hätte man schneller und mutiger sein müssen.

Mit dem wahrscheinlichen Amtsübergang auf den Grünen-Politiker Robert Habeck am Mittwoch aber zieht er sich ins Privatleben zurück. Lobbyist wolle er nicht werden, sagte Altmaier am Montag in Berlin. Völlig von der Bildfläche verschwinden wolle er nicht, sich bis Februar aber nicht öffentlich äußern.