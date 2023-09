Global Wealth Report Allianz: Weltweite Geldvermögen werden 2023 wieder wachsen

Im Jahr 2022 waren die Vermögen der Menschen rund um den Globus ausweichlich diverser Analysen erstmals seit 2008 in Summe geschrumpft. Die Volkswirte der Allianz kommen in ihren Berechnungen auf ein Minus von 2,7 Prozent zum Vorjahr. Insgesamt gingen demnach Finanzanlagen im Wert von 6,6 Billionen Euro verloren. Das Brutto-Geldvermögen privater Haushalte in den 57 untersuchten Staaten - also einschließlich Schulden - summierte sich Ende vergangenen Jahres der Allianz zufolge auf 233 Billionen Euro. Abzüglich von Schulden ergab sich demnach ein Nettogeldvermögen von knapp 177 Billionen Euro Ende 2022 - ein Rückgang um 5,1 Prozent binnen Jahresfrist.