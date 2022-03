Weitere Discounter und Supermärkte dürften folgen : Aldi hebt Preise für Hunderte Produkte an – Kaffeetrinker trifft es besonders hart

Der Druck scheint mächtig: Aldi erhöht die Preise. Foto: dpa/Marcel Kusch

Saarbrücken Was sich aufgrund der extrem gestiegenen Energiepreise abgezeichnet hat, trifft die Verbraucher jetzt auch in anderen Bereichen: Als erster Discounter kündigt Aldi an, die Preise auf breiter Front zu erhöhen. Was das im Einzelnen bedeutet.

Dass die Preise gerade bei Lebensmitteln zulegen, kommt für die meisten Käufer wohl nicht überraschend. Aber die Wucht, wie es jetzt der erste Discounter ankündigt, scheint gewaltig. Aldi hebt die Preise auf breiter Front an.

Als erstes hatte die Handelszeitschrift Lebensmittel-Zeitung darüber berichtet. Demnach gelten ab sofort höhere Verkaufspreise für 160 Artikel. Die Autoren gehen aber noch weiter: Wenn alle Produktvarianten einbezogen werden, soll die Preiserhöhung sogar an die 400 Artikel betreffen. Branchenkenner sprechen von einer Welle, wie es sie seit Jahren nicht mehr gegeben habe.

Aldi hebt auch Preise für Kaffee an

Kaffeetrinker soll es demnach besonders hart erwischen: Hier sei die Teuerung besonders eklatant. So werde bei einigen Sorten ein Aufschlag von bis zu 60 Cent die 500-Gramm-Packung verlangt. Bei Bio-Sorten steht eine Erhöhung um einen Euro an.

Aldi-Süd indes schraubt die Zahl der betroffenen Produkte runter. Pressesprecherin Nastaran Amirhaji teilt schriftlich auf SZ-Anfrage mit, dass „rund 150 Artikel im Sortiment“ davon betroffen seien.

Warum gibt es Preissteigerungen beim Discounter Aldi?

Was sind die Auslöser für diese drastischen Maßnahmen, die den Geldbeutel der Konsumenten treffen? Gleich mehrere gravierende Faktoren treffen nach Angaben der Produzenten und Händler zusammen.

Und auch Aldi-Süd bestätigt diese Informationen, wonach insbesondere Probleme bei der internationalen Seefracht zur Preissteigerung beitragen.

Die Corona-Pandemie, hier speziell die hoch ansteckende Virus-Variante Omikron, trage ebenfalls zu Schwierigkeiten bei.

Das verschärfe zusätzlich den „internationalen Mangel an Lkw-Fahrern“.

Die weltweit gestiegenen Kosten für Energie und Rohstoffe trügen ebenfalls dazu bei, dass der Discounter jetzt nicht mehr umher kommt, die Preise zu erhöhen.

Letztlich wirke sich der Krieg in der Ukraine auf Lieferketten aus. Zudem gebe es dadurch Engpässe, Rohstoffe zu beschaffen, was sich auch auf den Preis auswirke.

Das gesamte Sortiment sei davon betroffen, heißt es dazu in der schriftlichen Stellungnahme.

Aldi und andere Discounter warnen vor Hamsterkäufen

Hamsterkäufen will Aldi-Süd offensichtlich einen Riegel vorschieben. Davor warnten zuvor schon Vertreter anderer Handelsorganisation. Dies sei nicht nötig, die Versorgung gesichert. Darum bitte Aldi die Kunden darum, „Waren nur in haushaltsüblichen Mengen einzukaufen“. Durchaus sei es möglich, dass der Discounter bei größeren Nachfragen die Abgabemengen einschränkt.

Unterdessen berichten Verbraucher insbesondere in Supermärkten von leergefegten Mehl- und Ölregalen. Hier deckten sich offenbar Konsumenten mit Waren ein. Zuvor hatte es mehrfach Berichte über mögliche Engpässe gegeben, da viele dieser Produkte aus der vom Krieg gezeichneten Ukraine stammen. Aber auch bei dieser Palette gehen deutsche Händler davon aus, dass die Versorgung sicher sei.

Höhere Preise: Ziehen jetzt andere Supermärkte und Discounter nach?