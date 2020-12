Grundsatzvereinbarung : Alaska Airlines will 737-Max-Auftrag bei Boeing aufstocken

Seattle Erst wenige Wochen darf die Boing 737 Max nach zwei Abstürzen und Hunderten Toten wieder fliegen. Nun füllt Alaska Airlines die Auftragsbücher des Krisenjets.

Die US-Fluggesellschaft Alaska Airlines will mitten in der Corona-Krise weitere Exemplare von Boeings Krisenjet 737 Max bestellen.

Beide Seiten hätten eine entsprechende Grundsatzvereinbarung getroffen, teilte die Fluggesellschaft am Dienstag in Seattle mit. Erst Mitte November hatte die US-Luftfahrtbehörde das Startverbot für den Flugzeugtyp aufgehoben, das sie rund 20 Monate zuvor verhängt hatte. Alaska Airlines baut nun auf die verbesserte Version des Typs und will mit ihm vor allem Flugzeuge des europäischen Herstellers Airbus in der Flotte ersetzen.