Experten geben Tipps : Die Heizöl-Preise fallen – lohnt es sich, jetzt auf Vorrat zu kaufen?

Gute Nachricht für Verbraucher: Die Wogen am Ölmarkt glätten sich wieder, die Heizölpreise haben sich nach dem Höchststand im März fast halbiert. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Heizöl zu kaufen?

Nach der russischen Invasion in der Ukraine ist der Preis für Heizöl in die Höhe geschnellt und erreichte am 8. März 2022 mit etwa 2,40 Euro pro Liter seinen bisherigen Höchststand. Wenige Tage zuvor, am 26. Februar, lag der Preis noch bei 1,05 Euro. Inzwischen hat sich der Heizölpreis wieder normalisiert und kostete am 26. April je nach Region zwischen 1,31 und 1,37 Euro pro Liter.