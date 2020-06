Börse in Frankfurt : Aktienmarkt ohne Schwung - Dax leicht im Minus

Frankfurt/Main Dem deutschen Aktienmarkt fehlt der Schwung. Am frühen Nachmittag notierte der Dax 0,12 Prozent tiefer bei 12.217,57 Punkten. Zum Wochenstart hatte sich der Leitindex um knapp 1,2 Prozent von seinem Vorwochenverlust erholt.

Frische Impulse in die eine oder andere Richtung könnte US-Notenbankchef Jerome Powell liefern, der sich allerdings erst nach Börsenschluss hierzulande einem Kongressausschuss stellen muss. In dem vorab veröffentlichten Redetext warnte er vor hohen Unsicherheiten für die größte Volkswirtschaft der Welt.

Starke Kursschwankungen verzeichneten erneut die Aktien von Wirecard. Sie schnellten zeitweise hoch auf über neun Euro und kosteten zuletzt 5,80 Euro, was einem Plus von 78 Prozent entsprach. Am Montag hatten sich die Papiere des von einem Bilanzskandal erschütterten Zahlungsdienstleisters zeitweise mehr als verdreifacht und waren mit einem Plus von rund 155 Prozent aus dem Handel gegangen. Zuvor hatten sie binnen weniger Handelstage fast 99 Prozent eingebüßt und waren zeitweise auf dem Weg zum Pennystock.