Börse in Frankfurt : Aktienmarkt leicht erholt - Dax plus 0,5 Prozent

Frankfurt/Main Der Dax hat sich am Donnerstag leicht von seinem deutlichen Rücksetzer zur Wochenmitte erholt. Zum Börsenschluss behauptete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,52 Prozent auf 13.697,41 Punkte, nachdem es im Handelsverlauf zeitweise um bis zu gut ein Prozent bergauf gegangen war.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich am Donnerstag 0,57 Prozent höher bei 3777,38 Punkten aus dem Handel. In Paris und London schlossen die nationalen Indizes ebenfalls mit Kursaufschlägen. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial hingegen stand zum europäischen Börsenschluss knapp in der Verlustzone.