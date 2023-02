Börse in Frankfurt : Aktienkurse sinken nach starkem Vortag

Frankfurt/Main Nach dem Kursanstieg des Vortages geht es am Freitag am deutschen Aktienmarkt wieder etwas abwärts. Anleger verkauften verstärkt ihre Anteile. Im frühen Handel verlor der Dax 0,87 Prozent auf 15.374,47 Punkte.

Am Vortag hatte er nach Notenbank-Entscheidungen bis auf rund 15 521 Zähler zugelegt und damit den höchsten Stand seit fast einem Jahr erreicht. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Freitag um 1,13 Prozent auf 29.473,45 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand zuletzt 0,6 Prozent tiefer.

Im Technologiesektor, der am Vortag in New York die Rally dominierte, dämpften enttäuschende Quartalszahlen aus den USA wieder die Stimmung. Apple, Amazon und Alphabet wussten nicht zu überzeugen. In Deutschland verloren die Titel des Chipherstellers Infineon nach ihrem hohen Vortageszuwachs fast zwei Prozent.