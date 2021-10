Börse in Frankfurt : Aktienindex Dax weiter im Minus

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Die jüngste Kurs-Rally am deutschen Aktienmarkt hat am Donnerstag nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) zunächst ein Ende gefunden.

Der Leitindex Dax, der schon am Vortag nachgegeben hatte, verlor am frühen Nachmittag weitere 0,23 Prozent auf 15.670 Punkte. Die Aussagen der Euro-Notenbank gaben den Börsen keinen entscheidenden Impuls.

Die EZB hält trotz einer höheren Inflation an ihrem Kurs des billigen Geldes fest. Erst im Dezember will der Rat der EZB entscheiden, wie es mit den milliardenschweren Anleihenkäufen weitergeht. In Deutschland hat sich der Preisauftrieb im Oktober nach vorläufigen Daten auf 4,5 Prozent beschleunigt gegenüber dem Vorjahresmonat, der harmonisierte Verbraucherpreisindex um 4,6 Prozent.