Börse in Frankfurt : Aktien Frankfurt: Dax mit Adidas auf Talfahrt

Frankfurt/Main Am Ende einer bislang guten Woche lässt der Dax wieder kräftig Federn. Auch belastet von einer erneuten Gewinnwarnung von Adidas weitete der deutsche Leitindex seine Verluste aus, gegen Mittag verlor er 1,59 Prozent auf 12 564,92 Punkte.

Damit schmilzt sein Wochenplus, das sich am Dienstag in der Spitze noch auf fast vier Prozent belief, auf noch ein Prozent. Der MDax gab am Freitag um 2,06 Prozent auf 22 792,49 Zähler nach. Der EuroStoxx fiel um 1,7 Prozent und an den US-Börsen zeichnete sich Indikationen zufolge ebenfalls eine schwache Eröffnung ab.