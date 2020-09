Konferenz in Weiskirchen : Minister sagen Schweinepest den Kampf an

Weiskirchen Bund und Länder wollen die Tierseuche gemeinsam eindämmen. Dazu soll die Jagd auf Wildschweine in ganz Deutschland ausgeweitet werden.

Bei der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) sollen die betroffenen Bundesländer nicht alleingelassen werden. Das war eine der zentralen Botschaften der Agrarminister von Bund und Ländern, die in dieser Woche im saarländischen Weiskirchen zusammenkamen, nachdem vor zwei Wochen ein infiziertes Wildschwein in Brandenburg gefunden worden war.

Von einer „nationalen Kraftanstrengung“ sprach dann auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Freitag im Anschluss an die Konferenz. Oberstes Ziel sei nun, „das Seuchengebiet genau zu kennen und abzugrenzen“. Dabei sei „wichtig, dass zentral vor Ort vorgegangen wird“, sagte Klöckner. „Brandenburg macht hier eine Arbeit im Sinne aller.“

Um der für Menschen ungefährlichen, für Schweine allerdings meist tödlichen Seuche Herr zu werden, setzen Bund und Länder in erster Linie auf zwei Strategien. Zum einen sollen betroffene Gebiete großflächig eingezäunt, dort eingeschlossene Wildschweine zum anderen getötet werden. Darüber hinaus sei „eine verstärkte Wildschweinbejagung in allen Bundesländern erforderlich, um die hohen Bestände auszudünnen“, erklärte der brandenburgische Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne). Den Zaunbau finanzierten Bund, Länder und die EU gemeinsam, sagte Klöckner. Wer dabei welchen Anteil tragen soll, ist derzeit aber noch unklar.

Zudem müssten sowohl die örtliche Bevölkerung als auch Pendler oder Lkw-Fahrer für die Gefahren sensibilisiert und über mögliche Übertragungswege informiert werden. Denn die Schweinepest „wird in der Regel nicht über vier Beine, sondern über vier Räder übertragen“, sagte Klöckner. So sei bereits ein achtlos weggeworfenes Wurstbrot ein möglicher Infektionsherd.