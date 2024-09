Arbeitskräfte-Mangel Ältere länger im Job halten: Studie sieht Millionenpotenzial

IBA-Modelle sehen rein rechnerisch sogar Potenziale, die über den Umfang von 1,36 Millionen Vollzeitbeschäftigten noch hinausgehen. „Das wird man aber tatsächlich nicht leicht bewerkstelligen können. Große Sprünge in dieser Größenordnung und in so kurzer Zeit sehe ich eher nicht“, sagte Walwei. Schon in seinem jüngsten „IAB Forschungsbericht“ zu älteren Arbeitskräften stellte er klar, dass hohe oder steigende Erwerbstätigenquoten älterer Menschen definitiv „keine Selbstläufer“ sind. „Es braucht in vielen Dingen sicher einen langen Atem, aber Nichtstun ist keine Alternative.“