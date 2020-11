Studie : Achleitner Spitzenverdiener unter Dax-Aufsichtsratschefs

Frankfurt/Main Der Anlegerschutzverein DSW hat die mächtigsten Chef-Kontrolleure von Dax-Unternehmen ermittelt. Am besten bezahlt sind jedoch andere.

Auf Achleitner folgt mit 640.000 Euro BMW-Aufsichtsratschef Norbert Reithofer vor Siemens-Chefkontrolleur Jim Hagemann Snabe mit 612.500 Euro, heißt es in dem Papier, das am Donnerstag in Frankfurt vorgestellt wurde.