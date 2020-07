Konzern setzt nun auf Elektromobilität : Absatz von Opel-Mutter PSA bricht ein

Beim deutschen Tochterunternehmen Opel ging der Absatz im ersten Halbjahr noch wesentlich stärter zurück als im Gesamt-PSA-Konzern. Foto: dpa/Uwe Anspach

Paris Die Corona-Krise trifft Europas Autobauer mit voller Wucht. Der französische Konzern setzt nun auf Elektromobilität.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Knut Krohn

Schlechte Nachrichten vom französischen Autobauer Peugeot Citroën (PSA). Vor allem wegen der Corona-Krise ist der Absatz des Opel-Mutterkonzerns im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 45,7 Prozent eingebrochen. Verkauft wurden von Januar bis Ende Juni rund 1,03 Millionen Fahrzeuge, wie das Unternehmen am Donnerstag in Vélizy-Villacoublay bei Paris mitteilte. Bei Opel und der britischen Schwestermarke Vauxhall gab es einen noch deutlicheren Rückgang um 53,1 Prozent auf rund 266 100 Fahrzeuge. Der starke Einbruch der deutschen Tochter sei vor allem mit der Umstellung der Modellpalette auf umweltfreundlichere Motoren zu erklären, heißt es in einer Mitteilung. Die Verkäufe der neuen Modelle wie des Grandland X oder des neuen Corsa hätten sich gut entwickelt.

Ziel des Konzerns sei es weiter, die Emissionen des Treibhausgases CO 2 deutlich zu senken. Dazu setzt PSA auf die Ausweitung des Angebots an Hybrid-Antrieben und Elektroautos. „Alle neuen Modelle sind jetzt in rein elektrischen oder Plug-in-Hybrid-Versionen erhältlich“, unterstreicht Carlos Tavares, Vorstandsvorsitzender der PSA Group. Zu einer „sauberen, sicheren und erschwinglichen Mobilitätslösung“ gehöre der neue Citroën Ami, ein Elektro-Kleinstwagen mit einer Kunststoffkarosserie, mit dem das Unternehmen eine Mobilitätsoffensive für Großstädte plant.

Der französische Autohersteller ist nicht das einzige Unternehmen in Europa, das wegen der Corona-Krise zu kämpfen hat. Alle EU-Märkte verzeichnen klare Rückgänge, wie der zuständige Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Allerdings stellt Frankreich eine große Ausnahme dar, denn dort wurde im Juni bei den Neuzulassungen ein Plus von 1,2 Prozent registriert. Experten führen das auf die Anfang Juni begonnenen Maßnahmen der französischen Regierung zurück, den Verkauf von emissionsarmen Fahrzeugen anzukurbeln. Insgesamt wurden nach Angaben des Verbandes in der Europäischen Union (EU) 949 722 Pkw neu zugelassen, das waren 22,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im Mai waren die Zulassungszahlen noch um über die Hälfte abgesackt, nachdem der europäische Automarkt im Zuge der sich zuspitzenden Virus-Krise im April förmlich zusammengebrochen war. Keine der großen Automarken konnte sich dem Trend entziehen. Der VW-Konzern kam bei den Neuzulassungen auf ein Minus von 24,8 Prozent, für BMW ging es um 18,9 Prozent abwärts, für Daimler um 16 Prozent. Der PSA-Konzern musste im Juni noch einen Rückgang von 28,3 Prozent hinnehmen.