Drogeriemärkte : Rossmann eröffnet 200 Märkte

Burgwedel Der Großteil davon entfällt auf Deutschland, das Auslandsengagement nimmt zu.

Die europaweit vertretene Drogeriekette Rossmann will ihr Engagement weiter ausbauen und in zahlreiche neue Läden investieren. Nach jüngsten Plänen des Konzerns ist demnach für das laufende Jahr bereits die Eröffnung von insgesamt 200 neuen Filialen geplant, davon alleine rund 80 in Deutschland. Das teilte der Konzern am Freitag am Stammsitz in Burgwedel mit. Im neuen Geschäftsjahr stünden insgesamt 200 Millionen Euro für weitere Investitionen zum Neu- und Ausbau von Märkten zur Verfügung. Die Investitionen müssen auch vor dem Hintergrund der Umdsatzentwicklung gesehen werden. So ist es Rossmann im vergangenen Jahr erstmals gelungen, die Zehn-Milliarden-Euro-Marke beim Umsatz zu erreichen. Im Vorjahr lag man noch bei 9,46 Milliarden Euro).