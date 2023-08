Firmenjubiläum 50 Jahre Drogeriemarktkette dm – sowas hatte es zuvor noch nicht gegeben

Was heute selbstverständlich erscheint, war am 28. August 1973 eine Revolution. Bis dahin hatte es solche Selbstbedienungsmärkte nur in den USA gegeben. Jetzt eröffnete Götz Werner seine erste Filiale in Karlsruhe. Bis heute ist dort auch die Zentrale des Konzerns, der europaweit an die 4000 Filialen mit mehr als 70 000 Mitarbeiter zählt.