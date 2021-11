Coronaregeln : 3G am Arbeitsplatz und Homeoffice: Was geplant ist

3G am Arbeitsplatz und Homeoffice: Was geplant ist

Künftig soll auch am Arbeitsplatz die 3G-Regel gelten. Foto: Hannes P. Albert/dpa

Berlin Mehr Corona-Schutz am Arbeitsplatz: das ist das Ziel der neuen 3G-Regel. Außerdem sollen wieder mehr Mitarbeiter ins Homeoffice. Ein Überblick.

Die neue 3G-Regel am Arbeitsplatz nimmt immer konkretere Formen an. Sie hat Folgen vor allem für Ungeimpfte. Das Ziel: Die Gefahr einer Weiterverbreitung des Coronavirus in Betrieben soll verringert werden.