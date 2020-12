Frankfurt : 2021 könnte das Jahr der Insolvenzen werden

Frankfurt Staatshilfen haben die große Pleitewelle bisher verhindert. Doch wahrscheinlich wurden die Probleme damit nur in die Zukunft verschoben.

Gastwirte, Kulturschaffende, Messeveranstalter, Reiseanbieter, Betreiber von Fitnessstudios, Textilhändler – die Liste derer, die sich Sorgen um ihre wirtschaftliche Zukunft machen, ist lang. Das Statistische Bundesamt, das amtliche Zahlen für das Gesamtjahr voraussichtlich im März veröffentlichen wird, stellte bereits zur Halbjahresbilanz fest, die „wirtschaftliche Not vieler Unternehmen durch die Corona-Krise“ spiegele sich bislang nicht in den Insolvenzzahlen wider.

Die Zahl der Insolvenzen ist auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland rückläufig. Rheinland-Pfalz kommt laut Creditreform gemessen an den Insolvenzen je 10 000 Unternehmen auf 42 (Vorjahr: 46) Fälle. Im Saarland sank die Insolvenzquote nach zwei Jahren mit stagnierenden Zahlen auf 61 (81) Pleiten je 10 000 Unternehmen.

Was den Experten Sorge macht: Die Zahl der Großinsolvenzen ist deutlich gestiegen: Galeria Karstadt Kaufhof, Klier, Vapiano, Wirecard. Das trieb auch die Schadenssumme um fast 45 Prozent auf geschätzte 34 Milliarden Euro in die Höhe. „Die insgesamt hohen Schadenssummen in diesem Jahr und die zunehmende Zahl an Großinsolvenzen bieten möglicherweise einen Vorgeschmack auf die weitere Insolvenzentwicklung“, schreibt Creditreform.