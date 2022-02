Statistische Bundesamt : 2020 wurden mehr Elektrogeräte recycelt

Elektrogeräte werden auf einem Recyclinghof in einem Container gesammelt. 2020 wurden in Deutschland mehr Elektrogeräte recycelt. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Wiesbaden/Berlin Verbraucher in Deutschland entsorgen massenweise ausgediente Elektrogeräte. Vieles wird recycelt, aber nur ein Bruchteil repariert. Die Grünen denken nun über Anreize nach.

Insgesamt wurden 899.300 Tonnen Elektro- und Elektronikaltgeräte recycelt, das waren 90.800 Tonnen oder 11,2 Prozent mehr als 2019, teilte das Statistische Bundesamt mit. Die Recyclingquote, also der Anteil der recycelten oder zur Wiederverwendung vorbereiteten Geräte, stieg leicht um 1,3 Prozentpunkte auf 86,7 Prozent. Durch Reparaturen wiederverwertbar gemacht wurden aber nur wenige Geräte. Eine Grünen-Abgeordnete will die Massen an Altgeräten nun per Reparaturzuschuss eindämmen.