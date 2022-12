Umweltbonus wird reduziert : 1500 Euro: Diese E-auto-Käufer können auf Geld vom Händler hoffen

6000 Euro vom Staat – mit diesen Aussichten haben sich 2022 viele Menschen ein Elektroauto gekauft. Doch zahlreichen Kunden läuft jetzt die Zeit davon – ihnen bleibt nur noch eine Hoffnung.

Neue Elektroautos sind teuer. Die meisten Modelle haben einen Listenpreis von mehr als 30 000 Euro. Um die Autos dennoch für Kunden attraktiv zu machen, gibt es vom Bundeswirtschaftsministerium einen Zuschuss, den sogenannten Umweltbonus. 6000 Euro bekommen Kunden bei Kauf oder Leasing vom Staat, 3000 Euro ziehen die Händler noch vom Preis ab. Unter diesen Voraussetzungen stiegen die Neuzulassungen von batteriebetriebenen Autos auf mehr als 350 000 im Jahr 2021 und 2022.

E-Auto-Käufern drohen 1500 Euro Verlust beim Umweltbonus

Doch viele Kunden stehen jetzt vor einem Problem: Die Automobilhersteller können die große Nachfrage kaum bedienen, Kunden warten seit Monaten auf ihr neues Auto – und die Zeit wird knapp. Denn die 6000 Euro vom Staat, mit denen beim Kauf noch gerechnet wurden, gibt es ab dem 1.1.2023 nicht mehr. Ab diesem Zeitpunkt sinkt der Umweltbonus auf 4500 Euro. Käufern droht jetzt ein Verlust von 1500 Euro, denn sie müssen für den Umweltbonus in Vorkasse gehen.

Der Prozess funktioniert so: E-Auto-Käufer zahlen bei Kauf oder Leasing die 6000 Euro an den Autohändler, dann müssen sie das Auto zulassen und können schließlich beim Bundesamt für Ausfuhrkontrolle (Bafa) den Umweltbonus beantragen.

Nun sind Elektroautos bestellt, aber noch nicht produziert oder warten auf den Parkplätzen der Produktionsstandorte auf Abholung. Fehlende Chips, fehlende Lkw-Fahrer, nicht genügend Kapazitäten – es gibt viele Ursachen für die Lieferschwierigkeiten bei den Autoherstellern. Den Kunden dürften die Gründe ziemlich egal sein.

Umweltbonus für Elektroautos: Kein Rechtsanspruch

„Rechtlich gibt es keinen Anspruch auf den Umweltbonus“, sagt eine Sprecherin des ADAC der SZ und es kommt noch ein Problem hinzu: Um die 6000 Euro für 2022 noch zu bekommen, müsste das Auto bis zum 31. Dezember 2022 zugelassen werden. Das wird kaum noch möglich sein, denn viele Behörden bleiben zwischen den Feiertagen geschlossen.

Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, Hildegard Müller, richtet deshalb einen Appell an die Ämter: „Eine geschlossene Zulassungsstelle zwischen den Jahren kann für viele Verbraucherinnen und Verbraucher den Verlust von mehreren tausend Euro bedeuten. Die Arbeitsfähigkeit der Kfz-Zulassungsstellen muss also auch in den letzten Tagen dieses Jahres aufrechterhalten werden.“

Kritik äußert deshalb am Verfahren, äußert deshalb der ADAC. „Wir schlagen eine Zwei-Stufen-Förderung vor. Beim Kauf sichern sich Kunden den Umweltbonus und bei der Zulassung wird dieser ausgezahlt. Das gibt Planungssicherheit.“

ADAC fordert neues Verfahren für den Umweltbonus

Vonseiten der Bundesregierung heißt es auf Anfrage aus dem Bundeswirtschaftsministerium dazu, dass man mit der Verlängerung der Innovationsprämie bis zum Ende 2022 bereits auf die Lieferschwierigkeiten reagiert habe. Auch auf die Vorschläge des ADAC geht das Ministerium ein: „Das Verfahren im Zuge der Novellierung umzustellen, hätte zu erheblichem bürokratischen Mehraufwand bei allen am Antragsverfahren beteiligten Parteien geführt. Zudem war ein wichtiges Entscheidungskriterium, dass die staatlich überwachte Zulassung im Vergleich zu privaten Kaufverträgen als revisionssicherer einzustufen ist.“

Und so bleibt Kunden jetzt nur noch das Prinzip Hoffnung. Hoffnung auf eine doch noch schnelle Lieferung in den kommenden Tagen und auf eine geöffnete Zulassungsstelle, oder auf die Kulanz der Hersteller. So hat Tesla laut ADAC bereits entsprechende Zusagen gemacht.

Umweltbonus: Diese Händler zeigen sich kulant

Auf Anfrage der SZ bestätigt auch Renault eine Zahlung an Kunden. „Renault garantiert für seine Elektromodelle Megane E-Tech Electric und Kangoo Rapid E-Tech Electric die Auszahlung der vollen Innovationsprämie in Höhe von 9.570 Euro für 2022. Dies gilt auch dann, wenn die Auslieferung ungeplant nach dem 20. Dezember erfolgt und somit eine Zulassung und das Stellen eines Antrags bis Jahresende unmöglich wird“, schreibt der Konzern. So werde von Renault der Differenzbetrag beim Umweltbonus an die Kunden ausgezahlt.

Auf Kulanz können auch Kunden von Volkswagen hoffen. „Volkswagen hat ein Maßnahmenpaket verabschiedet, um Kunden von E-Fahrzeugen mit erstem bestätigten Liefertermin in 2022 den Verlust einer staatlichen Förderprämie im Einzelfall zu kompensieren, wenn das Fahrzeug produktionsbedingt nicht mehr in 2022 zur Auslieferung kommt.“