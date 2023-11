Offenbar aus dem Rennen Wirbel um Nachfolger für saarländischen Verfassungsrichter Peter Müller

Dem Vernehmen nach hatte es sowohl von der CDU als auch aus der CSU Kritik an Bausback gegeben. Ein Grund dafür dürfte die Befürchtung zu Bausbacks Befangenheit im anstehenden Klageverfahren in Karlsruhe gegen das Bundestagswahlrecht gewesen sein. Die CSU hatte vor Wochen in Karlsruhe Klage gegen das neue Wahlrecht eingereicht.