Ex-Ministerpräsident kann nun in Rente Nachfolger für saarländischen Verfassungsrichter Müller gefunden

Bevor Peter Müller aus Eppelborn 2011 seine Arbeitskleidung in die rote Richterrobe des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe eintauschte, war er ab 1991 Ministerpräsident des Saarlandes. Im September konnte er trotz seinen 68 Jahren nicht in Ruhestand gehen, weil es keinen Nachfolger gab. Laut Bericht des Fachportals Legal Tribune Online (LTO) soll ihn jetzt Winfried Bausback ablösen.