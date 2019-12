Entsorgungsverband Saar dämpft Kosten der Restmülltonne : Saar-Kommunen: Grünschnitt-Kosten können explodieren

Saarlouis Einige Saar-Kommunen befürchten, dass sich die Kosten für die Bürger bei der Grünschnitt-Abgabe im kommenden Jahr drastisch erhöhen könnten. Dies sagten einige der Kommunalvertreter am Dienstag am Rande der Versammlung des Entsorgungsverbandes Saar in Saarlouis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von ulo