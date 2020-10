Reisen in Deutschland : Hürden auch für den Deutschland-Urlaub wegen Corona

Berlin Wegen der steigenden Corona-Zahlen müssen die Bürger zu Beginn der Herbstferien neue Hürden bei der Urlaubsplanung hinnehmen.

Bund und Länder forderten die Bürger in dem Beschluss „eindringlich“ auf, auf Reisen ganz zu verzichten, wenn sie in einem Corona-Hotspot leben. Dies sind Gebiete, in denen es binnen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gegeben hat. Der negative Corona-Test darf bei Vorlage nicht mehr als 48 Stunden alt sein, heißt es in dem Bund-Länder-Beschluss. Die Regelung gilt nur für touristische Reisen.