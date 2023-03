Berlin Wie die Bäume unter der Klimakrise leiden

Ein weiterer Vorschlag kam von der FDP. Der forstpolitische Sprecher der Fraktion, Karlheinz Busen, setzt auf Baumarten fremder Herkunft: „Wir brauchen neben heimischen Bäumen auch Baumarten, die sich in wärmeren Breitengraden bereits bewährt haben.“ Deshalb will die Fraktion die gesetzlichen Rahmenbedingungen so anpassen, dass diese klimaresilienten Baumarten einfacher in Deutschland zugelassen werden.