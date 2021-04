Bessere Arbeitsbedingungen : Protestaktionen vor saarländischen Kliniken

Saarbrücken Mit bundesweiten Protesten fordert die Gewerkschaft ver.di bessere Arbeitsbedingungen für Klinikmitarbeiter. Besonders die saarländische Corona-Politik sorgt dabei für heftige Kritik.

„Die Kolleginnen und Kollegen sind am Ende ihrer Kräfte, und das nicht erst seit der Corona-Pandemie“, betont Veith Stahlheber, Fachkrankenpfleger für Anästhesie- und Intensivpflege und Sprecher des Bündnisses Pflegeaufstand Rheinland-Pfalz. „Schon seit Jahren machen wir darauf aufmerksam, dass es an allen Ecken und Enden an Kolleg*innen fehlt. Doch bis auf leere Versprechungen und wirkungsglosen Trostpflastern kommt bei uns in den Kliniken nichts an.“