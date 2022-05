Bedeutender Beitrag zum Klimaschutz : Umweltbundesamt rät vom Heizen mit Holz ab – warum Kamine trotzdem nicht vor dem Aus stehen

Service Düsseldorf Wird das Heizen mit Holz wegen des Umweltschutzes verboten? Dazu wird es nicht kommen, sagen Experten. Denn der erneuerbare Energieträger Holz reduziert CO2-Emissionen deutlich und spart fossile Brennstoffe.

Kamine und Kachelöfen sind bei vielen Menschen beliebt. Sie verströmen eine angenehme Wärme, sind der Wohnqualität und -atmosphäre zuträglich und können die klassische Heizung als Wärmelieferant ergänzen oder sogar in den Übergangszeiten ersetzen. In Deutschland gibt es nach Angaben des Bundesverbands des Schornsteinfegerhandwerks etwa 11,2 Millionen sogenannter Einzelraumfeuerungsanlagen, wie Kamine und Kachelöfen offiziell genannt werden.