Tag 15 bei IBES : Überraschung im Dschungelcamp-Halbfinale: Favorit auf die Krone ist raus (mit Bildergalerie)

Foto: RTL/RTL / Stefan Menne 20 Bilder Die Männer-WG triumphiert in der Dschungelprüfung „Creek der Sterne“

Im Halbfinale des Dschungelcamps sind die Männer auf sich alleine gestellt. Ohne weibliche Führung scheinen sie erst aufgeschmissen, stehen in der Dschungelprüfung aber ihren Mann. Eine Überraschung gibt es am Ende der Sendung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaudia Kendi-Prill

Der vorletzte Tag im Dschungelcamp 2022 ist angebrochen und zum ersten Mal kämpfen nur noch die Männer der Schöpfung um die Dschungelkrone: Manuel Flickinger, Harald Glööckler, Filip Pavlovic, Peter Althof und Eric Stehfest. Nach einer emotionalen Achterbahnfahrt zwischen Streitigkeiten, Entschuldigungen und berührenden Erzählungen musste Schauspielerin Anouschka Renzi an Tag 14 gehen. Kurz vorher hatten sie und Harald Glööckler die Dschungelprüfung verweigert.

Der Designer und die Schauspielerin sollten sich Bilder auf 16 großen Memorykarten an der Wand merken. Wer dabei falsch lag, sollte in „einen Tank mit Innereien, Fleischabfällen, Fischschlotze und vielem mehr“ fallen. „Und ich will euch auch nicht vorenthalten, dass auch von oben die ein oder andere Überraschung kommen kann“, erklärte ihnen Daniel Hartwich.

Harald Glööckler wollte jedoch nicht antreten: „Ich habe mir das angeguckt. Ich bin Vegetarier. Das ist mir too much. Ich mache das nicht“, so seine Entscheidung. Auch Anouschka weigerte sich. Man würde danach tagelang stinken, diese Prüfung sei einfach nur „menschenverachtend“, sagte sie.

Dschungelcamp: Erstmals nur Männer bei IBES

Die Berlinerin ist die fünfte Frau in Folge, die der Show wegen des Zuschauer-Votings abhanden kommt - und eine weitere gibt es nun nicht mehr. Selbst Moderator Hartwich wirkte angesichts des verbliebenen Ensembles erstaunt. „Ein reines Männercamp. Kaum zu glauben“, sagte er.

Entgegen der Abmachung erst am nächsten das Camp zu verlassen, wollte sie sofort gehen. „Ich kann nicht hierbleiben. Mir ist super-, superschlecht. Mir geht es ganz schlecht.“ Nach einer medizinischen Untersuchung im Camp bei der festgestellt wurde, dass ihr nichts fehlte, musste sie dann doch bei ihren Kollegen bleiben.

Lesen Sie auch An Tag 15 : Dschungelcamp: Eric Stehfest spricht über die größte Zerreißprobe für seine Ehe

Kaum hat sie die sich am nächsten Tag von ihrem Mitcampern verabschiedet, sprechen die verbliebenen Männer über ihre kuriose Lage: „Das gab es auch noch nie – lauter Männer nach 15 Jahren. Ich glaube nicht“, so Manuel. „Wir sind jetzt die Big Five!“

Dschungelcamp: Kommen die Männer ohne weibliche Führung zurecht?

Peter lobt die Truppe: „Haben wir gut durchgehalten, Männer. Dann verzichten wir halt jetzt mal auf eine Frau. Aber wieviel Wasser brauchen wir denn für den Reis? Weiß das jemand? Und wer kann denn jetzt einen Topf saubermachen".

Filip sieht ganz andere Chancen: „Männer, wir können jetzt machen was wir wollen. Wir können hier sogar nackt rumlaufen, wenn ihr Bock habt.“ Ob er bei dieser Aussage an das Millionenpublikum vor dem Fernseher gedacht hat?

Doch dann fällt der Männer-WG etwas Entscheidendes auf. Manuel: „Wir haben keinen Teamchef!“ Harald bringt es auf den Punkt: „Sind wir also doch führungslos!“ Peter schlägt Manuel als Teamchef vor. Harald Glööckler stimmt dem nur zu, weil er sich nicht „aufdrängen“ will. Als erste Amtshandlung erinnert Manuel seine Mitcamper daran, die Camp-Regeln zu beachten.

Die Camper stehen in der Dschungelprüfung ihren Mann

So desorientiert die Männer-WG in Sachen Haushaltsführung zu sein scheint, in der Dschungelprüfung zeigen sie keine Schwächen.

Fünf Sterne können Eric, Filip, Harald, Manuel und Peter beim „Creek der Sterne" innerhalb von acht Minuten erkämpfen. Nacheinander müssen die Promis Sterne einsammeln und mit diesen an einer bestimmten Markierung ausharren – egal was an Wassermassen, Bällen, Sturmböen und Glibber auf sie niederprasselt.

Nur wenn sich am Ende der Zeit seinem Stern auf seiner markierten Stelle befindet, ist der Stern gewonnen. Die Camper stehen jedoch ihren Mann und erspielen alle Sterne. Dafür gibt es Applaus von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. „Und alle haben noch die Hosen an, da bin ich sehr froh. Ihr habt es super gemacht“, freut sich Sonja Zietlow. Was für eine Sause. Die Freude ist riesig. „Fünf-Sterne-Essen heute Abend“, jubelt Manuel. Und auch Harald geht es wieder bestens: „Wir sind ein tolles Team.“

Dschungelcamp: Zwei Kandidaten müssen im Halbfinale gehen

An Tag 15 entscheidet sich, welche Camper ins große Finale einziehen werden. Gleich zwei Kandidaten müssen das Dschungelcamp im Halbfinale verlassen. Daniel Hartwich verrät schon einmal: „Es werden zwei Männer sein“.

Foto: dpa/Soeren Stache 20 Bilder Dschungelcamp: Das waren die Dschungelkönige von 2004 bis 2021

Der erste Kandidat, der ins Finale einziehen wird, ist Filip: „Danke Deutschland, ich küsse eure Augen!“ Die Moderatoren merken an, dass der Hamburger dann aber ganz schön viele Augen küssen müsste. Auch Manuel schafft es ins Finale. „Ich hab Gänsehaut ohne Ende. Ich hätte es nie im Leben gedacht, dass ich soweit komme,“ so der Pfälzer.

Harald und Peter müssen das Dschungelcamp verlassen