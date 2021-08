„The Biggest Loser“ : 10 Kilo! Schon in der ersten Woche purzeln die Kilos bei den Saar-Kandidatinnen

Jessica und Natalja aus dem Saarland schleppen bei „The Biggest Loser“ jetzt Heuballen zur besten Sendezeit. Das soll mehr Zuschauer für Sat.1 und weniger Kilos für die beiden bringen Foto: Sat.1/Ben Pakalski / Sat.1

Nonnweiler „The Biggest Loser“ ist diesen Montag im TV gestartet. In der neuen Staffel werden erstmals Familien-Duos bei ihrem Kampf gegen die Kilos begleitet – von TV-Kameras und einem Millionenpublikum vor dem Fernsehen. Acht Paare, viele Tränen und einige Kilo Übergewicht …

Wenn die Anzahl der Kilos (mehr als 230) etwa neun Mal so hoch ist wie die Temperaturen auf der sonnigen Insel Naxos in Griechenland (aktuell 27 Grad), wo Sat.1 die neue Staffel gedreht hat, kann man sich als Zuschauer sicher sein: Es läuft wieder „The Biggest Loser“.

Diesen Montag startete die neue Staffel (montags, 20.15 Uhr). Bei „The Biggest Loser – Family Power Couples“ werden erstmals Familien-Paare bei ihrem Kampf gegen die Kilos begleitet – und zwar von TV-Kameras und einem Millionenpublikum vor dem Fernsehen. Wir sehen acht Paare, viele Tränen und einige Kilo Übergewicht …

Mit dabei sind auch Jessica und ihre Mutter Natalja aus Kastel in der Gemeinde Nonnweiler. Die Tochter will, „dass ich mich vor allem in meinem Körper wohlfühle“, sagt Jessica im SZ-Interview. Gemeinsam bringt das Duo aus dem Saarland bei Beginn der Show ein Gesamtgewicht von 234,9 Kilo auf die Waage. Wenn es nach der 26-jährigen Jessica und ihrer Mutter Natalja geht, soll diese Zahl bis Ende der Staffel insgesamt um gut 100 Kilo sinken: Jessicas Zielgewicht liegt zwischen 70 und 80 Kilo, Natalja möchte sogar auf 60 Kilo.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind sie jetzt zusammen mit sieben anderen Familien-Duos im Abnehm-Camp auf Naxos. Wo andere Urlaub machen, machen sie Sport. Und Diät. Und natürlich gehören für die Dramatik der Sendung in jeder Folge auch Challenges zum neuen Abnehm-Alltag der Kandidaten dazu. Ein neues Leben, wie Sat.1 es ankündigt, kriegt man nicht geschenkt. Das kostet Schweiß und Tränen und bei einer Kandidatin wird es noch unappetitlicher.

Die erste Challenge: Heuballen schleppen

Die 16 Kandidaten sollen einen Stapel Heuballen wegtragen und an einer anderen Stelle wieder aufstellen. Viel mehr Sinn als Gewichtverlust ergibt diese Aufgabe zwar nicht. Dafür ist sie gut für die Kameras. Denn die ersten Tränen gibt es schon, bevor es wirklich losgeht. Kandidatin Andie (nimmt mit Sohn Shaliek teil) muss weinen, als sie ihr eigenes Foto in Lebensgröße auf einem an den Ballen angebrachten Bild sieht. „Das ist doch nicht ästhetisch!“

Aber genau deswegen ist sie ja da. Jessica hat hingegen eine ganz andere Befürchtung: „Oh Gott, so viel Heu. Hoffentlich bekomme ich jetzt keinen Heuschnupfen.“ Die Sorge der Saar-Kandidatin war umsonst: Auch sie kämpfte schließlich mit Heu schleppen statt Heuschnupfen. Trotzdem trägt sie tapfer Ballen um Ballen übers Feld, nur um sie dann erneut aufzuschichten.„Ich kann nicht mehr“, jammert die Mama lediglich einmal kurz. Und Tochter Jessica: „Ich auch nicht.“ Dennoch schlagen sich die Saar-Kandidatinnen Jessica und Natalja tapfer. Das Mama-Tochter-Duo belegte den drittletzten Platz. Ohne Drama. Ohne Tränen.

Kandidatin Andrea hingegen war von der Anstrengung so erschöpft, dass sie sich mitten im Stoppelfeld sogar übergeben musste. Dabei war das erst der Anfang …

Am nächsten Morgen ging es ins Fitnessstudio

Schon am nächsten Morgen ging es weiter: Ab ins Fitness-Studio. Auch hier schlagen sich die beiden Saarländerinnen gut. Ein paar Hanteln können einem echten Power-Duo nichts anhaben! Der schwierigste Moment war für alle Paare ohnehin ein anderer. Nämlich als es hieß, ab auf die Waage.

Wie viel haben Jessica und Natalja abgenommen?

Da werden auch die sonst so souveränen Saarländerinnen nervös. Wie viel haben sie nach einer Woche im Abspeck-Camp von Sat.1 abgenommen? Jessica hat 5,4 Kilo verloren. Natalja 4,7 Kilo. Damit bringen die beiden zusammen 10.1 Kilo weniger auf die Waage.

Noch mehr abgenommen haben Shaliek und Andie. Die 14 Kilo, die sie zusammen verloren haben, sind das beste Ergebnis der ersten Folge. Auch da flossen wieder Tränen – allerdings vor Erleichterung.