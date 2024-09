In der Münchner Innenstadt Ermittlungen nach versuchtem Terroranschlag gehen weiter

Erstmeldung vom 5. September, 10.25 Uhr: Die Polizei hat in der Münchner Innenstadt bei einem größeren Einsatz in der Nähe des israelischen Generalkonsulats eine verdächtige Person niedergeschossen. Beamten hätten dort am Vormittag mehrere Schüsse abgegeben, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf weitere Verdächtige gebe es derzeit nicht. Ob es weitere Verletzte gab, blieb zunächst unklar. Wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Vormittag bekannt gab, sei der niedergeschossene Mann tot. Seine Identität müsse noch geklärt werden.