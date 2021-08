Auch Urlauber betroffen : Teile Frankreichs werden von Sonntag Corona-Hochrisikogebiet

Frankreich Teile Frankreichs werden ab Sonntag als Hochrisikogebiet eingestuft. Das betrifft auch Urlauber aus Deutschland.

Die Bundesregierung stuft größere Teile Südfrankreichs als Corona-Hochrisikogebiet ein. Von Sonntag an gelte das für die Regionen Okzitanien, Provence-Alpes-Côte d'Azur sowie die Insel Korsika und auch für die französischen Überseegebiete Guadeloupe, Martinique, Réunion, St. Martin und St. Barthélemy, teilte das Robert Koch-Institut am Freitag mit. Die Niederlande sind nach einem Rückgang der Infektionszahlen dann nicht mehr Hochrisikogebiet - mit Ausnahme der Landesteile in Übersee.