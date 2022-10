Technische Störung : Bahn-Fernverkehr von und nach Norddeutschland ist eingestellt – was das für Reisende bedeutet

Fernverkehr der Bahn in Norddeutschland liegt brach. (Symbolbild) Foto: dpa/Annette Riedl

Hamburg Wer in den hohen Norden reisen will oder von dort mit IC, ICE oder EC weiterfahren will, der hat schlechte Karten. Seit Samstagmorgen stehen alle Fernzüge still. Was das für die Kunden bedeutet.

Bahnkunden von und nach Norddeutschland sitzen seit Samstagmorgen, 8. Oktober, fest. Denn eine technische Panne hat den gesamten Fernverkehr lahmgelegt. Das teilt die Deutsche Bahn (DB) auf ihrer Internetseite mit.

Demnach seien IC, EC und ICE von dem Komplettausfall betroffen. In Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein seien keine Zugfahrten möglich, heißt es dazu.

Damit fallen auch Verbindungen weg, die über die betroffenen Bundesländer hinausgehen. So wurden unter anderem die ICEs von Frankfurt/Main und Berlin in die Hansestadt gestrichen. Züge aus dem benachbarten Ausland enden vorläufig an der Grenze. Des Weiteren betrifft diese Großstörung internationale Bahnen wie die zwischen der Bundeshauptstadt und Amsterdam/Niederlande, die durch das von der Störung betroffene Gebiet führen.

Diese Bereiche sind betroffen

Keine Reisen mit dem Fernverkehr von/nach Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in/aus Richtung Kassel-Wilhelmshöhe, Berlin und Nordrhein-Westfalen.

ICE-Verkehr zwischen Berlin, Hannover und Nordrhein-Westfalen.

IC-Züge von/nach Berlin Richtung Amsterdam fallen komplett aus.

IC-Züge von/nach Kopenhagen bzw. Aarhus enden/beginnen in Padborg.

Mittlerweile sind auch Regionalzüge privater Anbieter von dem Ausfall betroffen.

Das soll der Grund für die Großstörung bei der Bahn sein

Grund nach DB-Angaben soll die Reparatur an einem Stellwerk sein. Wie lange mit Ausfällen zu rechnen ist, stand bislang nicht fest. Reisende sollen sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen erkundigen.

Alternativ wird empfohlen, Umstiege in Erfurt und Frankfurt/Main zu nutzen, was Reisen zwischen Berlin und Köln sowie zwischen Berlin und Baden-Württemberg betrifft.