23 600 Saarländer erkrankt : Demenz ist immer noch Tabu-Thema – Was das Gesundheitsministerium dagegen tut

Saarbrücken Fast jeder zehnte Saarländer über 65 leidet laut Gesundheitsministerium an Demenz. Trotzdem gelte die Krankeheit in vielen Teilen der Gesellschaft als Tabu-Thema. Das soll sich jetzt ändern.

Die Zahlen klingen alarmierend: Fast jeder zehnte Saarländer über 65 leidet laut Gesundheitsministerium an Demenz. Trotz der enormen Tragweite der Krankheit gelte sie in vielen Teilen der Gesellschaft weiter als Tabu-Thema und Betroffenen falle es oft schwer, darüber zu sprechen und frühzeitig Beratung und Hilfe anzunehmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dem will das Ministerium nun mit der Info-Kampagne „Demenz doch ned so“ entgegentreten, die mit Studenten der Hochschule der Bildenden Künste Saar entwickelt wurde. Dazu gehören auch großfächige Plakate, die im ganzen Saarland aufgehängt werden sollen mit der Aufschrift: „Informiere dich, bevor du das Plakat wieder vergisst“.