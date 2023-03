Versammlung in Frankfurt Synodaler Weg ist zu Ende — War der Reformprozess ein Erfolg?

Aber so ticken die Deutschen eben nicht – sie wollen klare und transparente Prozesse und Regeln. Die Frage ist, ob sie damit langfristig in der Weltkirche bestehen können. Der Delegierte Emeka Ani erklärte mit frappierender Offenheit, Homosexualität werde in Afrika kritisch gesehen. Da die Zahl der Katholiken in Afrika anders als in Deutschland wachse, könnten die Deutschen besser abwarten, was die kommende Weltsynode zu diesem Thema entscheiden werde.