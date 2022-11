Rechnung für einen Musterhaushalt : Strom- und Gaspreisbremse: So sollen Familien und Singles entlastet werden

Service Düsseldorf Sowohl Familien als auch Singles sollen durch die neuen Preisbremsen entlastet werden. Doch wer spart wie viel? Ein Überblick über verschiedene Szenarien. In jedem Fall müssen Mieter jedoch Geduld haben, bis sie die Dezember-Hilfe bekommen.

Am Tag danach begann das große Rechnen: Was bringen die Beschlüsse der Ministerpräsidenten wem? Und was tut das Land? Die Schlaglichter:

Strompreisbremse

Gaspreisbremse

Soforthilfe Gas

Im Dezember sollen die Verbraucher einmalig entlastet werden, indem die Abschlagszahlung entfällt. Eine Familie mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden zahlt aktuell 3726 Euro im Jahr für Gas. „Durch die Übernahme eines Abschlags im Dezember spart sie knapp 311 Euro. Ein Single mit einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden spart 86 Euro“, so Check 24. Mieter müssen sich aber noch gedulden: „Die Entlastung des Vermieters wird an die Mieter mit der Betriebskostenabrechnung für 2022 weitergegeben“, heißt es im Papier von Länder-Chefs. Das wird also erst 2023 etwas. Ähnliches gilt für Wohnungseigentümergemeinschaften: Auch sie müssen die Entlastung mit der Abrechnung für 2022 an die Eigentümer weitergeben.