Stilles Aus einer glamourösen Beziehung Liebes-Aus beim Ex-Außenminister: Natalia Wörner und Heiko Maas haben sich getrennt

Wörner hingegen ist weiter regelmäßig im Fernsehen und auf roten Teppichen zu sehen - zuletzt trat sie dort schon ohne Maas auf. Die Mutter eines Sohnes spielt in der ARD weiter die „Diplomatin“ und die Hauptrolle in der ZDF-Krimireihe „Unter anderen Umständen“. Zuletzt wandte sie sich aber zunehmend auch einem anderen Thema zu: dem Engagement für Frauenrechte. So rief sie die Kampagne #sicherheim ins Leben, mit der sie sich gegen häusliche Gewalt stark macht. Gemeinsam mit ihrem guten Freund, dem Designer Guido Maria Kretschmer engagiert sie sich außerdem für mehr Courage in Situationen von Belästigung in der Öffentlichkeit.