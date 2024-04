Kälteeinbruch Spätfrost: So retten Sie Ihre empfindlichen Pflanzen

Bei Balkonpflanzen empfiehlt der Experte, die Kästen und Töpfe zunächst nah an die Hauswand zu stellen. „Oft ist es da schon ein paar Grad wärmer, außerdem sind sie vor Witterung geschützt.“ Vor allem bei Pflanzen, die in größere Töpfe gepflanzt sind, reicht das oft aus. Je größer der Topf, desto besser die Bedingungen für die Pflanze, denn so sinkt die Chance, dass die gesamte Erde einfriert.