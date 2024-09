Lutz Semmelrogge geht in den Ruhestand Das ist die neue Programmdirektorin beim Saarländischen Rundfunk

Sonja von Struve ist 1988 geboren. Sie ist verheiratet und hat ein Kind. Nach einem Studium der Sinologie und Linguistik in Freiburg absolvierte sie einen Deutsch-Chinesischen Doppelmaster in Interkultureller Germanistik in Göttingen und Nanjing. Es folgte ein journalistisches Volontariat in der Zentrale des Goethe-Instituts in München. Direkt im Anschluss wurde Sonja von Struve dort als Referentin für digitales Publizieren übernommen. Dabei war sie unter anderem zuständig für die Social Media-Gesamtstrategie des Goethe-Instituts und für die Beurteilung weltweiter Digitalprojekte.