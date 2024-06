Debatte um Bundesjungendspiele Sollen Kids in Wettbewerb treten? Aber bitte nur freiwillig

Deshalb befürworte ich Wettbewerbe, die auf freiwilliger Basis stattfinden und nicht verpflichtend. Denn ein sportlicher Wettkampf kratzt am Selbstwertgefühl eines Kindes, dass im Sport nicht so gut ist. Denn die Mathegenies vergessen beim Laufen, dass sie in „ihrem Bereich“ unschlagbar sind. Deshalb ist es smarter, in verschiedenen Bereichen in Wettbewerb zu treten - aber eben freiwillig.