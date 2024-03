Welchen brauche ich wirklich? So lässt sich beim Führerschein Geld sparen

Grundsätzlich gilt: In Deutschland ist die praktische Prüfung laut ACE nur am Ort der Hauptwohnung oder am Ort der schulischen oder beruflichen Ausbildung, des Studiums oder der Arbeitsstelle abzulegen. Wer aber anderenorts den Schein erwerben will, was auch unter Umständen günstiger ausfallen kann, muss seinen Hauptwohnsitz für mindestens 185 Tage an diesem Ort haben.