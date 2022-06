Hintergründe der Tat unklar : Schüsse in Supermarkt in Nordhessen: Mann tötet Frau, dann sich selbst

Schüsse in Supermarkt in Nordhessen: Mann tötet Frau, dann sich selbst

Update Schwalmstadt In einem Lebensmittelmarkt im nordhessischen Schwalmstadt sind zwei Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass ein Mann zuerst eine Frau und sich danach selbst getötet hat.

Schüsse in einem Supermarkt in Nordhessen: Zwei Menschen sterben in Schwalmstadt. Zeugen der Tat im Ortsteil Treysa berichteten laut Polizei übereinstimmend, dass ein Mann zuerst eine Frau und danach sich selbst erschossen hat. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei um 13.06 Uhr. Der Bereich um den Supermarkt war weiträumig gesperrt worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand aut Polizei nicht.